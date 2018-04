Les Raptors se débarrassent des Wizards

Agence QMI 27-04-2018 | 21h52

Kyle Lowry a récolté 24 points pour aider les Raptors de Toronto à vaincre les Wizards par la marque de 102-92 vendredi, à Washington, dans le sixième match de leur série de premier tour dans l'Association de l'Est. Avec ce gain, la formation canadienne a assuré sa place pour le prochain tour éliminatoire.

Menés 30-20 après le premier quart, les Raptors ont augmenté la cadence au deuxième engagement. Au terme de la première demie, l'avance des Wizards n'était plus que de 53-50.

Les deux formations se sont livré une chaude lutte au troisième quart, qui a tourné à l'avantage des Wizards (25 points contre 23). Les visiteurs ont terminé le match en force, dominants leurs adversaires 29-14 lors de la dernière période de jeu.

Lowry a mené la charge pour les Raptors avec 24 points, six mentions d'assistance et six rebonds. Il a également réussi trois tirs de trois points. Jonas Valanciunas s'est également illustré chez les Raptors en récupérant 12 rebonds.

Du côté des Wizards, Bradley Beal a été le joueur le plus productif avec une récolte de 32 points. Markieff Morris a quant à lui enregistré 15 rebonds.

En demi-finale d'association, les Raptors se mesureront aux vainqueurs de la série opposant les Cavaliers de Cleveland aux Pacers de l'Indiana.