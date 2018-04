Les Raptors se méfient des Wizards

Agence QMI 12-04-2018 | 18h18

Les Raptors retrouveront un adversaire familier en première ronde des séries éliminatoires de la NBA. Dès samedi après-midi, au Air Canada Centre de Toronto, ils croiseront le fer avec les Wizards de Washington, qui les avaient balayés en quatre matchs il y a trois ans en quarts de finale de l'Association de l'Est.

Jonas Valanciunas n'a pas oublié ce moment particulièrement douloureux. Ainsi, malgré leur statut de favori dans l'Association de l'Est, les Raptors ne prennent certainement pas les Wizards à la légère. D'ailleurs, les deux formations se sont séparé la série qui les a opposés au cours du calendrier régulier.

«C'est une bonne équipe, a lancé Valanciunas jeudi, en entrevue avec le «Toronto Sun».

«Nous ne les sous-estimons pas et nous savons que ce sera difficile de jouer contre eux. Nous savons qu'ils forment une équipe très physique et endurante. Nous sommes prêts. Nous savons de quelle façon nous allons jouer», a poursuivi le centre des Raptors.

Une nouvelle saison

Les Raptors ont connu une saison exceptionnelle, signant 59 victoires en 82 matchs. Dernière équipe qualifiée dans l'Association de l'Est, les Wizards ont conclu le calendrier régulier avec une fiche de 43-39. Mais les Raptors et Valanciunas préfèrent ne pas songer aux statistiques. Particulièrement contre une équipe aussi explosive que les Wizards, menée par John Wall et Bradley Beal.

«C'est une nouvelle saison qui commence. Nous nous concentrons sur Washington et nous ferons tout pour bien nous préparer à les affronter. Nous allons étudier les joueurs, nous réunir pour regarder des vidéos, nous faire un plan et jouer bien, avec notre coeur», a lancé Valanciunas au «Toronto Sun».

La route des Raptors vers un premier titre de la NBA ne sera certainement pas facile. S'ils réussissent à se défaire des Wizards, ils auront rendez-vous avec les vainqueurs de l'affrontement entre les Pacers de l'Indiana et les Cavaliers de Cleveland.

«Tout ce qui importe, c'est Washington. Nous nous concentrons que sur eux. Nous devons gagner quatre matchs contre Washington. C'est ça le défi», a conclu Valanciunas.