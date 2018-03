LeBron James ne ralentit pas

Agence QMI 20-03-2018 | 15h50

Nommé joueur de la semaine pour une 60e fois en carrière, lundi, l'ailier des Cavaliers de Cleveland LeBron James a poursuivi sur sa lancée en récoltant 40 points dans le gain de 124-117 des siens contre les Bucks de Milwaukee.

Totalisant également 12 rebonds et 10 mentions d'assistance, «King James» a ainsi complété un deuxième triple-double de suite et un troisième en quatre sorties. Il en compte 16 cette saison et 71 en carrière.

Agissant à titre d'entraîneur-chef en l'absence de Tyronn Lue, aux prises avec une maladie non dévoilée, Larry Drew n'a pas hésité à lancer des fleurs à James, tout comme à la vedette des Bucks, Giannis Antetokounmpo.

«Bron est un joueur spécial, très spécial, a dit Drew au quotidien "The Plain Dealer", après la rencontre. Probablement le plus spécial que vous verrez. Et Giannis s'épanouit de la même façon. Dans un match comme ce soir, les partisans en ont certainement eu pour leur argent en observant ces deux joueurs.»

James a conservé des moyennes de 27,3 points, 8,7 rebonds et neuf assistances en 70 parties cette saison. Il a également réussi 54,5 % de ses lancers au panier et converti 36,9 % de ses tentatives depuis le centre-ville.

Love de retour

Les Cavaliers comptaient par ailleurs sur le retour de leur centre-vedette Kevin Love, qui avait raté 21 matchs en raison d'une fracture à la main gauche.

«Cette première victoire [après un retour] est toujours difficile à aller chercher, mais je sentais que mes jambes étaient là et que j'aurais pu jouer un peu plus, a expliqué Love. Mais les joueurs de relève se sont présentés et ont offert du temps de qualité.»

«J'ai senti un peu de rouille, mais elle disparaîtra dans la prochaine douzaine de matchs.»

Les Cavaliers reprendront l'action mercredi. Les Raptors de Toronto seront de passage en Ohio.