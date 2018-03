LeBron James: du jamais vu dans l'histoire de la NBA

Agence QMI 28-02-2018 | 12h15

S'il récolte sa part de points, LeBron James démontre toute son utilité sur le court en multipliant également les rebonds et les passes décisives.

Au terme d'un match étincelant face aux Nets de Brooklyn mardi soir, «King James» a une fois de plus marqué le livre des records avec ses impressionnantes statistiques. Le célèbre joueur des Cavaliers de Cleveland est effectivement devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à obtenir au moins 30 000 points, 8000 rebonds et 8000 mentions d'assistance.

Ses 11 passes décisives dans un gain de 129-123 lui ont permis de réussir l'exploit. James a aussi totalisé 31 points et 12 rebonds dans cette partie, signant ainsi un triple-double.

«J'ai toujours pris une fierté à être un joueur complet, a commenté James, au terme du match, dans une vidéo diffusée sur le site web des Cavaliers. Je ne suis pas un marqueur, mais je peux mettre le ballon dans le panier, je vais chercher des rebonds et j'essaie d'être là, autant défensivement qu'offensivement. J'aime aussi impliquer mes coéquipiers.»

«Je n'aime pas être comparé aux autres, je suis un joueur unique, je suis un joueur que cette ligue n'a jamais vu auparavant et j'en suis fier», a-t-il repris.

Plus complet que Michael Jordan?

Dans les faits, seulement six joueurs ont inscrit plus de points que James en carrière, soit Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain et Dirk Nowitzki. Aucun d'entre eux n'a toutefois cumulé 8000 mentions d'assistance, Bryant étant le plus près avec ses 6306 passes décisives. Au chapitre des rebonds, Bryant et Jordan sont aussi demeurés à court des 8000 parmi les joueurs qui ont inscrit plus de points que lui.

Autre fait accompli par James à la suite du match de mardi : il est devenu seulement le quatrième joueur de l'histoire de la NBA à maintenir une moyenne supérieure à 10 dans trois catégories (points, rebonds, passes décisives) au cours d'un même mois. Seuls Chamberlain, Oscar Robertson et Russell Westbrook l'avaient fait avant lui.