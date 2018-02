Les Raptors ont le vent dans les voiles

Agence QMI 27-02-2018 | 12h25

Les Raptors de Toronto connaissent leurs meilleurs moments de la saison en vertu de huit victoires en neuf rencontres et ils montrent à la planète basketball qu'ils représenteront une menace lors des séries éliminatoires de la NBA.

La troupe de l'entraîneur-chef Dwane Casey a eu la vie facile face aux Pistons de Detroit, lundi, l'emportant 123-94 devant une foule ravie au Air Canada Centre. Une récolte de 34 points au troisième quart a même permis aux Raptors de reposer leurs joueurs réguliers en fin de match.

Avec une fiche de 42-17 et une avance d'une demi-partie sur les Celtics de Boston au sommet de l'Association de l'Est, Toronto ne prend cependant rien pour acquis, peu importe son adversaire. Certaines rencontres seront plus ardues et nécessiteront une gestion plus serrée, particulièrement dans les dernières secondes. Cela d'ailleurs été problématique plus tôt cette saison dans le camp torontois.

«Nous avons au moins deux douzaines de jeux préparés et des options pour chacun d'entre eux, a déclaré Casey au quotidien "Toronto Sun". Comme je l'ai déjà mentionné, c'est compliqué de dupliquer ces fins de match. À l'entraînement, on essaie différentes choses, on place les gars dans des situations difficiles. C'est plus dur lors des séances, car les joueurs savent ce qui s'en vient; c'est donc une grosse tâche de reproduire le niveau de stress d'une partie et la pression du moment.»

«Récemment, on n'a pas eu beaucoup de situations corsées à gérer en fin de rencontre, mais on en a quelques-unes avant et il faut s'habituer, a-t-il ajouté. Notre défi actuel, c'est de mieux exécuter, de faire les jeux, de réussir des paniers, de profiter des bonnes chances de lancer à la fin des matchs et, défensivement, d'être meilleurs.»

Valanciunas, la clé

Les Raptors misent certes sur des éléments de premier plan tels que DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Toutefois, il ne faut pas oublier Jonas Valanciunas, qui risque d'être appelé à assumer un rôle déterminant durant les dernières secondes d'un affrontement.

«Je pense que les habiletés de Jonas se sont développées au point de lui faire davantage confiance dans des missions importantes, a précisé Casey. Tout le monde sait que Kyle et DeMar sont nos joueurs de prédilection, [...] mais on veut impliquer Jonas et Jakob Poetl davantage, miser sur des gars plus imposants. Et il y a C.J. [Miles], un athlète qu'on veut voir plus souvent dans les fins de match. Cela fait partie d'un processus de développement pour tous ces joueurs.»