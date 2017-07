LA NBA réduit le nombre de temps morts par match

AFP 12-07-2017 | 15h38

La Ligue nord-américaine de basket (NBA) a décidé mercredi de réduire le nombre de temps morts de 18 à 14 par match pour accélérer le déroulement des rencontres, en particulier dans les dernières minutes.

«À partir de la saison 2017-18, le nombre maximum de temps morts par match va baisser de 18 à 14», a indiqué la NBA à la suite d'une réunion de son conseil d'administration.

Afin d'éviter des fins de matches à rallonge et haché par des temps morts à répétition, la NBA a également décidé que «dans les trois dernières minutes, chaque équipe ne pourra plus bénéficier que deux temps morts contre trois précédemment», a-t-elle expliqué.

La durée de chaque temps mort est désormais de 75 secondes, alors que les équipes disposaient au choix jusque là de temps morts complets (90 secondes) et de temps morts dits de 20 secondes qui duraient en réalité 60 secondes.

«Ces mesures vont nous aider à améliorer le déroulement et le rythme des matches», a expliqué Byron Spruell, l'un des dirigeants de la NBA.

«Avec moins de temps morts et plus d'action en particulier en fin de match, regarder un match sera plus agréable pour nos fans», a-t-il ajouté.