NBA - Cleveland: LeBron James n'abdique pas, mais se prépare au pire

AFP 08-06-2017 | 16h27

La superstar de Cleveland LeBron James a assuré jeudi que son équipe, menée 3 à 0 en finale NBA par Golden State, pouvait encore se tirer d'affaire, tout en reconnaissant la supériorité des Warriors.

«J'ai le sentiment que si nous jouons le prochain match avec la même énergie, le même état d'esprit, le même engagement physique, on peut s'offrir une chance de remporter le match N.4», a expliqué le triple champion NBA.

«Est-ce que cela sera suffisant pour gagner? Cela reste à voir, car on a bien joué durant le match N.3 et Golden State s'est quand même imposé», a-t-il rappelé.

Vainqueurs des deux premiers matches dans leur salle, les Warriors ont battu les Cavaliers à Cleveland mercredi sur le fil (118-113), en renversant dans les trois dernières minutes une situation qui paraissait pourtant compromise.

«Je viens de regarder la vidéo du match, on a eu des tirs +ouverts+ qu'on n'a pas réussi en fin de match et eux les ont +rentrés+. On sait que cela va être un défi compliqué, mais je suis impatient de les retrouver», a insisté «King James».

Le N.23 de Cleveland qui dispute sa septième finale de suite, la huitième de sa carrière, a répété qu'il considérait Golden State, renforcé à l'intersaison par Kevin Durant, comme l'une des meilleures équipes qu'il ait jamais affrontées.

«Je savais que cela allait être l'un des défis les plus difficiles de ma carrière, car ils ont cette puissance de feu, cet état d'esprit, cette faim de victoires. Ils l'ont montré depuis le début des play-offs, depuis le début de cette finale», a-t-il admis.

«Il y a tellement de talent dans cette équipe», a admiré James.

Même s'il pourrait être «balayé» 4 à 0 par les Warriors qui sont invaincus depuis le début des play-offs et qui peuvent devenir la première équipe sacrée sans une seule défaite, «King James» ne trouve pas que la compétition soit faussée.

«Je trouve qu'avoir une équipe comme Golden State est génial, c'est génial pour la NBA, il n'y a qu'à regarder les audiences TV, l'argent qui est généré, les supporters qui se passionnent pour notre championnat, pourquoi dirais-je que c'est injuste?», a-t-il relevé.

«C'est le sport, si une équipe a le possibilité d'avoir les meilleurs joueurs possibles, elle doit le faire. Si jamais je deviens propriétaire d'une équipe, j'essaierai de recruter tout le monde», a-t-il conclu.