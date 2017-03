5 à 7 nouvelles sportives: Curry marque l'histoire

05-03-2017 | 19h21

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

La vedette des Warriors de Golden State Stephen Curry a récolté 31 points pour aider les siens à vaincre les Knicks de New York au compte de 112-105, dimanche, dans la Grosse Pomme.

L'équipe californienne a ainsi signé un sixième gain de suite face à ses rivaux new-yorkais.

Curry, qui a aussi obtenu huit rebonds et six mentions d'assistance, s'est emparé du 10e rang de tous les temps pour le nombre de tirs de trois points réussis en carrière dans la NBA avec 1831. Il a ainsi dépassé Chauncey Billups, qui en compte 1830, après avoir surpassé la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, plus tôt cette semaine.

L'athlète de 28 ans n'est plus qu'à 72 paniers de trois points de la neuvième position de l'histoire, détenue par Joe Johnson, qui évolue actuellement avec le Jazz d'Utah.

(...)

Brad Keselowski a profité d'une pénalité infligée à Kevin Harwick en fin de course pour remporter le Folds of Honor Quiktrip 500, de la Coupe Monster Energy de NASCAR, dimanche à Atlanta.

Il s'agit d'une 22e victoire en carrière pour Keselowski. Il s'agit par ailleurs d'une deuxième victoire en autant d'épreuves cette saison pour Ford. Kyle Larson et Matt Kenseth ont complété le podium.

Harvick a dominé la course pratiquement d'un bout à l'autre, décrochant les points pour les deux premiers segments au passage.

(...)

Le Canadien Adil Shamasdin et son coéquipier du Bélarus Andrei Vasilevski ont remporté la finale de double du Challenger de Wroclaw, en Pologne, face au Russe Mikhail Elgin et à l'Ukrainien Denys Molchanov.

Après avoir partagé les honneurs des deux premières manches au compte de 6-3 et 3-6, les vainqueurs ont tranché lors d'un long bris d'égalité, qui s'est terminé 21-19.

Elgin est classé 70e en duo tandis que Molchanov est la 103e raquette au monde, également en double.

Il s'agit d'une deuxième victoire de suite pour Shamasdin, 71e au classement en double de l'ATP, lui qui a également triomphé au Challenger de Bergamo en compagnie de l'Autrichien Julian Knowle, la semaine dernière.

(...)

Déjà assurée du globe de cristal, la Canadienne Marielle Thompson a remporté l'épreuve de la Coupe du monde de ski cross de Blue Mountain, en Ontario, dimanche.

Devant ses partisans, Thompson s'est imposée face à la Suédoise Sandra Naeslund et la Suissesse Fanny Smith, qui l'ont suivie dans l'ordre.

Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, a pris le quatrième rang. Celle-ci avait terminé deuxième de ses vagues de quarts de finale et demi-finales. Phelan avait participé à quatre petites finales en Coupe du monde cette saison. Elle a maintenant réalisé son objectif de skier en ronde ultime.