5 à 7 nouvelles sportives: DeRozan, le meilleur?

29-12-2016 | 16h49

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

DeMar DeRozan est devenu le meilleur pointeur de la jeune histoire des Raptors de Toronto, mercredi soir, terminant la soirée avec un total de 10 290 points en carrière.

DeRozan, qui a toujours évolué pour la formation torontoise dans la NBA, a devancé Chris Bosh et ses 10 275 points dans l'uniforme des Raptors.

Si Bosh avait établi cette marque en 509 rencontres comparativement à 552 pour DeRozan, il y a lieu de préciser que la vedette actuelle des Raptors a réalisé l'exploit en passant moins de minutes sur le parquet.

Croyez-vous que DeRozan est le meilleur joueur de l'histoire des Raptors?

L'ancien boxeur britannique Ricky Hatton a admis avoir eu des pensées suicidaires au terme de sa carrière.

«J'ai essayé de me tuer à plusieurs reprises», a ainsi indiqué Hatton, dans une récente entrevue accordée à la chaîne radiophonique BBC Radio 4.

Révélant qu'il avait souffert de dépression au moment d'accrocher ses gants, le Britannique a raconté certains épisodes où il revenait du bar, qu'il prenait un couteau et qu'il s'assoyait dans le noir en pleurant de manière hystérique.

L'Ontarienne Erin Mielzynski a obtenu le meilleur résultat canadien, jeudi, avec une neuvième place au slalom de la Coupe du monde de ski alpin de Semmering, en Autriche.

Marie-Michèle Gagnon a commencé la journée du bon pied en franchissant la ligne d'arrivée en 52,58, ce qui la classait provisoirement 14e. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées de la même façon au second départ et la skieuse de Lac-Etchemin n'a pas fini la course.

Valérie Grenier a quant à elle terminé 31e de la première descente en 54,77, soit à 0,35 de la 30e place qui lui aurait permis de s'élancer pour la deuxième manche.

Le Suisse Roger Federer effectuera sous peu un retour à la compétition et cela est loin de passer inaperçu, car pas moins de 6000 personnes se sont déplacées jeudi pour le voir frapper des balles durant un entraînement ouvert au public, en prévision de la Coupe Hopman de tennis, à Perth, en Australie.

Le maestro helvétique participera d'ailleurs à cet événement à compter de dimanche. Il n'a pas disputé de tournoi depuis le dernier Wimbledon en juillet, lorsqu'il avait subi une blessure au genou lors d'un match de demi-finale face au Canadien Milos Raonic.

Les attaquants Mason Raymond et Andrew Ebbett, ainsi que le défenseur Brandon Gormley, ont tous obtenu un but et deux mentions d'aide, menant le Canada vers un gain de 5-1 contre le Mountfield HK en quart de finale de la Coupe Spengler, jeudi, à Davos.

Dans le carré d'as, la formation de l'unifolié retrouvera le Dinamo de Minsk, vendredi. Ce club de la Ligue de hockey continentale l'avait battue 7-4 dans une confrontation du tour préliminaire, lundi.

Suivez-vous la Coupe Spengler?