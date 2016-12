Shaquille O'Neal honoré par le Heat de Miami

Le Heat a retiré le chandail de Shaquille O'Neal, jeudi soir, à Miami. Le numéro 32 du légendaire centre flottera désormais au-dessus du terrain, aux côtés de ceux d'Alonzo Mourning et de Tim Hardaway.

La cérémonie a eu lieu en marge du match opposant le Heat aux Lakers de Los Angeles, deux équipes pour lesquelles O'Neal a réalisé des choses remarquables au cours de sa carrière.

Pour l'occasion, le joueur s'est fait un grand plaisir de s'adresser à la foule. Il a distribué les remerciements et a partagé quelques souvenirs de sa grande aventure dans la NBA.

Shoutout to Coach Riley for pushing those 2006 early practice times back a few hours! #SHAQtacular pic.twitter.com/GriVV63q48