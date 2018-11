Dennis «Oil Can» Boyd, Tim Burke, Mike Fitzgerald et Steve Renko viendront aussi à Montréal

Agence QMI 27-11-2018 | 17h24

En plus de Brad Wilkerson et Jose «Coco» Laboy, les anciens joueurs des Expos Dennis «Oil Can» Boyd, Tim Burke, Mike Fitzgerald et Steve Renko seront tous à Montréal, en mars prochain, en marge des deux matchs préparatoires opposant les Blue Jays de Toronto aux Brewers de Milwaukee au Stade olympique.

La nouvelle a été annoncée, mardi, par l'organisation ExposFest, qui tiendra son traditionnel gala avec les anciens joueurs des Expos, le dimanche 24 mars à Laval, dans le but d'amasser des sous pour la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Comme Wilkerson et Laboy, ces nouveaux invités pourraient également être vus au Stade olympique, les 25 et 26 mars. Ils devraient ainsi prendre part aux cérémonies qui précéderont les matchs entre les Blue Jays et les Brewers.

Déjà, on sait que Montréal soulignera alors les 50 ans des Expos, qui avaient effectivement disputé leur premier match en 1969.