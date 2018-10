Buck Showalter paie le prix pour une saison abominable

Agence QMI 03-10-2018 | 12h55

Les Orioles de Baltimore ont congédié leur gérant Buck Showalter, mercredi, quelques jours après la conclusion d'une saison atroce.

Le site The Athletic a rapporté la nouvelle en début d'après-midi, précisant qu'aucun poste n'avait été offert à l'homme de 62 ans. Son contrat est d'ailleurs échu.

Ce dénouement n'est guère surprenant, car la formation du Maryland a présenté en 2018 une fiche misérable de 47-115, la pire du baseball majeur. Le total de défaites des Orioles constitue aussi une nouvelle marque de concession; la précédente (111) avait été réalisée en 1939, année où le club se nommait les Browns de St. Louis.

Baltimore a été officiellement éliminé le 10 août, ce qui représente la date la plus hâtive de l'histoire des grandes ligues.

Showalter a mené l'organisation en séries durant les campagnes 2012, 2014 et 2016. Il a conservé un dossier de 669-684 au cours de son séjour chez les Orioles. Précédemment, il avait dirigé les Yankees de New York, les Diamondbacks de l'Arizona et les Rangers du Texas, totalisant 1551 victoires et 1517 revers.