Mike Trout et Christian Yelich sont les employés du mois dans le baseball majeur

Agence QMI 01-10-2018 | 14h40

Mike Trout, des Angels de Los Angeles, et Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, ont respectivement été nommés joueurs du mois dans la Ligue américaine et la Ligue nationale, a annoncé le baseball majeur lundi.

Yelich, considéré par plusieurs comme le favori pour remporter le titre de joueur par excellence dans la Nationale, a brillé en septembre en maintenant une moyenne au bâton de ,352, en plus de claquer 10 circuits. Il a grandement participé à la qualification des Brewers en séries.

Trout, pour sa part, a conclu une autre excellente saison avec une récolte de huit longues balles et 16 points produits, tout en maintenant une moyenne de ,329 dans le rectangle des frappeurs.

Les lanceurs

Du côté des lanceurs, les honneurs individuels sont revenus à Blake Snell, des Rays de Tampa Bay, et German Marquez, des Rockies du Colorado.

Snell a dominé l'Américaine en présentant une fiche de 5-0 et une moyenne de points mérités de 1,26, totalisant 35 manches et deux tiers. Les joueurs qui l'ont affronté en septembre ont dû se contenter d'une moyenne au bâton de ,171. Il a amassé 21 victoires cette saison, ce qui est un record d'équipe.

Marquez a quant à lui décroché d'importantes victoires pour permettre aux Rockies d'assurer leur place en séries. Il a affiché un rendement de 3-1 ainsi qu'une moyenne de 2,14.

Toujours sur la butte, le coéquipier de Yelich Corey Knebel et Blake Treinen, des Athletics d'Oakland, ont été élu releveurs du mois.

Les recrues

Shohei Ohtani, des Angels, a été le joueur de première année le plus impressionnant dans l'Américaine au cours du mois de septembre.

Le prodige japonais a maintenu une moyenne au bâton de ,310, cognant sept circuits et produisant 18 points. Il devra subir une opération de type Tommy John après la saison pour poursuivre sa carrière de lanceur.

Le titre de recrue du mois dans la Nationale est allé à Juan Soto, des Nationals de Washington. Le joueur de 19 ans a claqué six circuits, en plus de faire compter 20 points, en septembre.

Le joueur de premier but des Yankees de New York Luke Voit et le voltigeur des Rockies David Dahl ont quant à eux été nommés joueurs de la semaine dans l'Américaine et la Nationale, respectivement.