Un partisan des Red Sox meurt en tentant de grimper sur le toit d'un train

Agence QMI 21-09-2018 | 10h29

Un homme de 24 ans est mort par électrocution, mercredi soir à New York, en essayant d'accéder au toit d'un train de banlieue après un match du baseball majeur opposant les Red Sox de Boston aux Yankees.

Partisan des Sox, Michael Vigeant était accompagné de son frère au moment de la tragédie et le train se dirigeait vers New Haven, au Connecticut, selon le quotidien «New York Post». Après avoir assisté au revers de 10-1 de l'équipe de Boston au Yankee Stadium, les deux frangins ont tenté de grimper sur le toit d'un wagon à partir d'une sortie de secours située à l'intérieur de celui-ci. Or, la victime s'est électrocutée en touchant des fils placés en hauteur et son décès a été constaté ultérieurement.

Après l'arrêt complet du convoi, les membres du personnel de la Metropolitan Transportation Authority ont pu venir en aide à son frère qui s'en est sorti indemne.