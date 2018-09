Angels de Los Angeles: Albert Pujols prêt à jouer en défensive

Agence QMI 11-09-2018 | 11h14

Même s'il aura 39 ans avant le début de la prochaine saison, Albert Pujols pourrait devoir retrouver son poste, sur une base régulière, au premier coussin chez les Angels de Los Angeles en raison de la blessure subie par le Japonais Shohei Ohtani.

«Je vais essayer de jouer le plus de matchs possible au premier but l'an prochain», a-t-il convenu, lors d'une entrevue accordée au réseau ESPN.

Ohtani, blessé au coude droit, devrait logiquement être utilisé comme frappeur de choix, puisqu'il ne sera pas en mesure de lancer.

Déjà, Pujols a entamé 70 matchs au premier coussin cette année. En 2017, le Dominicain avait amorcé 142 rencontres à titre de frappeur désigné et seulement six au premier but.