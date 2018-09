Vladimir Guerrero fils : les Blue Jays sur la sellette

Agence QMI 07-09-2018 | 10h01

La décision des Blue Jays de Toronto de ne pas rappeler Vladimir Guerrero fils pour le reste de la saison fait jaser, à un point tel où l'Association des joueurs du baseball majeur surveille le dossier de près.

L'athlète de 19 ans est le jeune joueur le plus prometteur de l'organisation des Jays. Malgré des statistiques ahurissantes dans les ligues mineures, aux niveaux AA et AAA cette année, le fils de l'ancienne gloire des Expos de Montréal du même nom n'a toujours pas disputé son premier match dans les grandes ligues.

Or, le choix de l'organisation est défendable. Si elle attend deux semaines après le début de la prochaine campagne avant de le rappeler, Guerrero fils pourrait devenir joueur autonome sans compensation en 2025; s'il amorce la saison dans les majeures, il sera admissible au marché de l'autonomie en 2024, selon le réseau Sportsnet.

«Vladimir Guerrero fils et les autres espoirs du baseball ont gagné le droit d'évoluer sur le terrain d'une équipe des majeures, a souligné à cette source un porte-parole du syndicat, jeudi. La décision de ne pas le rappeler est une décision d'affaires, pas de baseball. C'est mauvais pour les Blue Jays, c'est mauvais pour les partisans, c'est mauvais pour les joueurs et c'est mauvais pour l'industrie.»

Shapiro réagit

De son côté, le président du club, Mark Shapiro, avait justifié la décision de laisser Guerrero dans les mineures, mercredi, sur les ondes de la chaîne radiophonique MLB Network.

«La décision est uniquement basée sur le fait que nous pensons que la meilleure chose pour son développement est de jouer en Arizona, avait souligné Shapiro. Nous essayons de faire tout ce qui est humainement possible, d'un point de vue de développement accéléré, pour s'assurer que sa défensive, sa préparation, ses routines et sa compréhension de son impact en tant que meneur et coéquipier soient couverts. Nous voulons construire une fondation aussi solide que nous le pouvons.»

En 2015, l'Association des joueurs avait entamé des procédures au nom du joueur-étoile des Cubs de Chicago Kris Bryant pour les mêmes motifs que le jeune Dominicain. Le processus n'a jamais abouti pour des raisons techniques.

Guerrero fils a maintenu une moyenne au bâton de ,402 en 61 parties avec les Bisons du New Hampshire (AA) en 2018. Il a claqué 14 circuits et fait compter 60 points. Puis, avec les Bisons de Buffalo (AAA), le joueur de troisième but a frappé pour ,336, totalisant six longues balles et 16 points produits en 30 matchs. Présentement, le joueur de troisième but porte les couleurs des Saguaros de Surprise dans la Ligue d'automne de l'Arizona.