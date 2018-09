Cole Hamels et Blake Snell nommés lanceurs du mois dans le baseball majeur

Agence QMI 04-09-2018 | 17h11

Les artilleurs Cole Hamels des Cubs de Chicago et Blake Snell des Rays de Tampa Bay ont été nommés les lanceurs du mois, respectivement de la Ligue nationale et de la Ligue américaine, par le baseball majeur mardi.

Hamels a été acquis des Rangers du Texas par la formation de l'Illinois à la fin juillet. Le vétéran gaucher, qui connaissait des ennuis alors qu'il affichait un dossier de 5-9 avec une moyenne de points mérités de 4,72, a connu un regain de vie dans la ville des vents.

En six départs, Hamels a obtenu quatre gains et subi aucun revers tout en conservant une moyenne de points mérités de 0,69,

De son côté, Snell a été tout aussi étincelant en signant quatre triomphes en cinq sorties avec une moyenne de points mérités de 1,04. Le 10 août dernier, il a été retiré de la rencontre contre les Blue Jays de Toronto après la cinquième manche même s'il n'avait toujours pas accordé de point ni de coup sûr. Il s'agissait de son deuxième match après avoir effectué un retour au jeu.

Martinez et Turner

Offensivement les honneurs mensuels sont revenus à J.D. Martinez, des Red Sox de Boston, dans la Ligue américaine, et à Justin Turner, des Dodgers de Los Angeles, dans la Ligue nationale.

Martinez a produit 25 points en 26 parties grâce entre autres à une moyenne au bâton de ,373 et de sept longues balles.

Pour sa part, Turner, a fait sentir sa présence en maintenant une moyenne au bâton de ,402 avec six circuits. Il a été à l'origine de 20 points des siens en 25 parties.

Les recrues et les releveurs

Le baseball majeur a également fait connaître ses récipiendaires du mois chez les recrues et les releveurs.

Ronald Acuna fils, des Braves d'Atlanta, et Miguel Andujar, des Yankees de New York, ont mérité les titres de recrue du mois dans leur ligue respective tandis que Hector Neris, des Phillies de Philadelphie, et Edwin Diaz, des Mariners de Seattle, sont les releveurs du mois.

Diaz est un habité de cet honneur, lui qui l'a mérité en avril, en juin et en juillet.