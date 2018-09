«Ça été extrêmement difficile» - Josh Donaldson

TVA Sports 02-09-2018 | 18h59

Il va sans dire que Josh Donaldson aurait préféré quitter les Blue Jays de Toronto dans des circonstances plus heureuses.

«Ç'a été extrêmement difficile, a-t-il confié lors de sa première conférence de presse en tant que membre des Indians de Cleveland, dimanche. Je quitte une organisation pour laquelle j'ai été un élément important et j'ai eu des années de qualité là-bas que je n'oublierai jamais.»

L'aventure à Toronto avait si bien commencé pour le joueur de troisième but, qui a notamment été élu joueur par excellence de l'Américaine en 2015. Limité à 36 matchs cette saison et ennuyé par des blessures, Donaldson a finalement été échangé au terme d'une saga étrange en retour d'un joueur qui sera nommé plus tard.

«Si j'avais écrit un livre, ce ne serait certainement pas de cette façon que j'aurais voulu que les choses se passent. Espérons maintenant un dénouement heureux», a commenté l'athlète.

Donaldson, qui a composé avec une blessure persistante au mollet, n'a pu fournir d'échéancier précis quant à un retour au jeu. Il ignore pour l'instant si un séjour dans les mineures sera nécessaire avant d'enfiler l'uniforme de sa nouvelle formation. Son optimisme laisse toutefois entendre qu'il pourrait bientôt renouer avec l'action.

Le natif de la Floride s'est exercé au bâton et a pris part à un entraînement avec ses coéquipiers, dimanche.

«Je suis excité parce que mon corps a atteint un point où je me sens très confortable pour aller jouer pas seulement à un niveau ordinaire, mais à un haut niveau», a-t-il mentionné.

Alors que les Blue Jays se dirigent vers une deuxième saison consécutive sans séries éliminatoires, Donaldson arrive dans une formation qui prétend aux grands honneurs.

«Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe, a-t-il observé. Je n'arrive pas pour sauver les meubles, je suis là pour aider les gars à continuer à gagner comme ils l'ont fait et avoir une bonne chance en séries.»