Aaron Judge prend du mieux

Agence QMI 28-08-2018 | 14h35

Auteur de 26 circuits en 99 matchs depuis le début de la saison, Aaron Judge pourrait bientôt effectuer un retour au jeu et améliorer sa récolte.

Victime d'une fracture à un os du poignet droit lorsqu'il a été atteint par un lancer le 26 juillet, Judge introduit graduellement des exercices de baseball à sa routine. Il a notamment capté des balles au champ, lundi à New York, avant le match entre les Yankees et les White Sox de Chicago.

«Nous commençons tranquillement à introduire certaines choses, a indiqué le gérant des Yankees, Aaron Boone, cité par le site web du baseball majeur. On voit peu à peu ce qu'il est en mesure de tolérer.»

Judge ne lance toujours pas la balle avec puissance et n'a pas non plus recommencer à s'élancer normalement avec un bâton.

«Je suis certain qu'il peut tenir le bâton, a toutefois dit Boone. Mais avant, il faut arriver à un point où la douleur est inexistante.»

Malgré son absence prolongée, le numéro 99 demeure au deuxième rang chez les Yankees pour le plus grand nombre de longues balles cette saison, derrière Giancarlo Stanton (32). En 2017, à sa première campagne complète dans le baseball majeur, Judge avait réussi 52 circuits.

Les Yankees espèrent naturellement compter sur Judge pour le dernier droit de la saison. Si les Red Sox de Boston conservent leur avance au sommet de la section Est de la Ligue américaine, les Yankees devraient minimalement disputer le fameux match éliminatoire.

Gregorius et Sanchez sur le point de revenir

Parmi les autres blessés chez les Yankees, le joueur d'arrêt-court Didi Gregorius, touché au talon, et le receveur Gary Sanchez (aine) pourraient revenir d'ici la semaine prochaine.

«Ça va mieux, une étape à la fois, a brièvement commenté Gregorius, également sur le site web du baseball majeur. Il y a de l'amélioration et c'est que je désire.»