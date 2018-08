Baseball majeur : la saison 2019 débutera plus tôt

Agence QMI 22-08-2018 | 15h06

Les hautes instances du baseball majeur ont dévoilé le calendrier de la saison 2019, mercredi, laissant savoir que la prochaine campagne débutera un peu plus tôt pour l'ensemble des équipes.

Il y aura d'abord cette série entre les Athletics d'Oakland et les Mariners de Seattle à Tokyo, les 20 et 21 mars, puis toutes les formations seront en action dès le jeudi 28 mars. Il s'agira de la journée d'ouverture la plus prématurée dans l'histoire du baseball majeur, en excluant les matchs spéciaux présentés à l'étranger.

En déplaçant le début de la saison plus tôt, certaines formations pourraient bénéficier d'un congé additionnel durant la campagne. À titre comparatif, la journée d'ouverture en 2018 avait été présentée le jeudi 29 mars. Déjà, à la suite d'un changement important comparativement à la saison 2017 (qui avait débuté le 2 avril) et aux années antérieures, les équipes en profitaient pour obtenir un calendrier moins condensé.

Et Montréal?

Si aucune annonce n'a été effectuée en ce sens, il y a lieu de croire que les matchs préparatoires traditionnellement présentés à Montréal, s'ils ont bel et bien lieu, pourraient à nouveau avoir lieu durant la semaine en 2019, possiblement lundi et mardi.

Les Blue Jays entameront effectivement leur saison régulière à Toronto, le jeudi 28 mars, contre les Tigers de Detroit.