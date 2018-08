Blue Jays de Toronto: Yangervis Solarte sur la liste des blessés

Agence QMI 12-08-2018 | 10h40

Les Blue Jays de Toronto ont inscrit le nom de Yangervis Solarte sur la liste des blessés de 10 jours, dimanche.

Le joueur d'avant-champ souffre d'une blessure à l'abdomen. La durée de sa réhabilitation n'est pas connue pour l'instant.

Solarte est un des rares joueurs à connaître une bonne saison à l'attaque pour les Jays. Il a notamment le deuxième plus haut total de circuits (17) dans l'équipe et le plus grand nombre de coups sûrs (101), à égalité avec Justin Smoak.

En son absence, le Québécois Russell Martin devrait jouer au troisième coussin. C'est pourquoi la formation torontoise a aussi rappelé le receveur Danny Jansen.

Jansen, 23 ans, est un des meilleurs espoirs à sa position. En 88 matchs cette saison à Buffalo, il a maintenu une moyenne de ,275 avec 12 circuits et 58 points produits.

Toujours à Toronto, le lanceur Sean Reid-Foley devrait aussi être rappelé. Il devrait faire ses débuts dans les majeures lundi contre les Royals de Kansas City. Après une saison difficile en 2017, Reid-Foley s'est ressaisi cette année en affichant une moyenne de points mérités de 2,98.