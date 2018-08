Zach McAllister signe avec les Tigers

Agence QMI 10-08-2018 | 15h58

Les Tigers de Detroit ont embauché vendredi le lanceur Zach McAllister, qui avait été libéré par les Indians de Cleveland trois jours auparavant.

Le compte Twitter du site MLB.com a rapporté le tout.

McAllister, 30 ans, avait passé toute sa carrière dans le baseball majeur à Cleveland avant d'être congédié. Cette saison, il a présenté une fiche de 1-2 et une moyenne de points mérités de 4,97. En 41 manches et deux tiers, le droitier a accordé 10 buts sur balles et réussi 34 retraits sur des prises.

À vie, il a maintenu un dossier de 29-35 et une moyenne de 3,99.