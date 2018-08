Les Yankees frappent cinq circuits et l'emportent

Agence QMI 09-08-2018 | 22h09

Les Yankees ont cogné cinq circuits pour venir à bout des Rangers du Texas au compte de 7-3, jeudi à New York.

Neil Walker a notamment expédié deux fois la balle dans les gradins dans la victoire. Il y est parvenu en solitaire lors des quatrième et sixième tours au bâton.

Aaron Hicks, Miguel Andujar, et Giancarlo Stanton ont également réussi des longues balles, tout comme Jurickson Profar, dans la défaite.

J.A. Happ (12-6) a effectué un retour au jeu, lui qui a souffert de la maladie pieds-mains-bouches. L'ancien des Blue Jays de Toronto a permis trois points, quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches, retirant neuf adversaires sur des prises.

Dans l'autre camp, Ariel Jurado (2-2) a concédé six points, sept coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches.

Il s'agit d'une quatrième victoire de suite pour les Bombardiers du Bronx.