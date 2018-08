Jose Ramirez assomme les Angels

Agence QMI 05-08-2018 | 16h50

Jose Ramirez a claqué un circuit de trois points en première manche et les Indians ont défait les Angels de Los Angeles par la marque de 4-3, dimanche à Cleveland.

En envoyant la balle dans les gradins alors que Francisco Lindor et Michael Brantley étaient sur les sentiers, le joueur de troisième but a récolté un 33e circuit cette saison, ce qui lui a permis de rejoindre J.D. Martinez, des Red Sox de Boston, au premier rang du baseball majeur dans cette catégorie.

Martinez avait toutefois une chance de reprendre seul la tête dans un affrontement contre les Yankees de New York en soirée.

Il s'agissait également de la 12e longue balle de Ramirez en première manche cette saison, un sommet dans les majeures.

Courte présence

Sa victime a été le lanceur Deck McGuire (0-2), qui avait été rappelé plus tôt dans la journée des Bees de Salt Lake City au niveau AAA. La journée de travail de ce dernier a toutefois été de courte durée.

Après avoir vu son offrande être propulsée par-dessus la clôture par Ramirez, McGuire a atteint deux frappeurs, concédé un simple et obtenu un retrait avant d'être remplacé par Taylor Cole. Le droitier de 28 ans n'a permis aucun point et un seul coup sûr en trois manches et deux tiers.

Shane Bieber (6-2) a été crédité de la victoire. Le partant des favoris de la foule a concédé deux points et sept frappes en lieu sûr en cinq manches et deux tiers. Il a aussi passé sept joueurs dans la mitaine.

Les Angels ont inscrit leurs deux premiers points en cinquième manche grâce à un triple de Kole Calhoun et à un simple de Shohei Ohtani. Andrelton Simmons a ajouté un peu de piquant à la rencontre en poussant Justin Upton au marbre en début de neuvième, mais les Angels ne sont pas parvenus à créer l'égalité.

Du côté des Indians, Jason Kipnis a produit l'autre point dans la victoire à l'aide d'un double en sixième.