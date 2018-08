Rick Porcello frôle la perfection

Agence QMI 03-08-2018 | 22h05

Rick Porcello a frôlé la perfection, vendredi soir au Fenway Park, menant les Red Sox de Boston à un gain de 4-1 sur les Yankees de New York.

Porcello (14-4) a échappé un seul lancer, c'était en troisième, et Miguel Andujar en a profité pour canonner son 13e circuit de la saison. Brett Gardner, premier frappeur de la rencontre, a été le seul autre joueur des Bombardiers du Bronx à atteindre le premier but et ce fut après avoir été atteint d'un lancer.

Le droitier des Red Sox n'a eu besoin que de 85 lancers pour compléter les neuf manches retirant au passage neuf frappeurs sur des prises.

Après avoir frappé trois circuits la veille, Steve Pearce a remis ça dès sa première présence au bâton. Il a expédié le tir de Luis Severino (14-5) de l'autre côté de la clôture alors qu'Andrew Benintendi était sur les sentiers.

Eduardo Nunez a produit le troisième point des siens en première en poussant Ian Kinsler au marbre à l'aide d'un simple.

Severino devra encore attendre avant de savourer son 15e gain lui qui s'est ressaisi après avoir alloué trois points en première. Il a oeuvré pendant cinq manches et deux tiers ne permettant qu'un seul autre point.