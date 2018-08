Les Rays doublent les Angels

Agence QMI 02-08-2018 | 17h17

Une quatrième manche de quatre points a suffi aux Rays de Tampa Bay pour vaincre les Angels de Los Angeles 4-2, jeudi, au Tropicana Field.

Dans cette manche fatidique, C.J. Cron s'est démarqué avec une production de deux points et un point marqué.

L'artilleur Jalen Beeks (1-1) a obtenu sa première victoire de la saison. L'athlète de 25 ans a oeuvré pendant cinq manches, permettant deux points sur deux coups sûrs et passant quatre frappeurs dans la mitaine. Sergio Romo a obtenu son 13e sauvetage de la saison dans ce gain.

Chez les perdants, Andrew Heaney (6-7) était sur la butte lors de l'unique moment de faiblesse de la défensive. Il a été en poste pendant six manches, accordant quatre points sur six coups sûrs et retirant cinq cogneurs sur des prises.