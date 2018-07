Les Blue Jays se départissent de deux releveurs

Agence QMI 31-07-2018 | 16h21

Les Blue Jays de Toronto ont échangé les releveurs Aaron Loup et John Axford, mardi après-midi, peu avant l'échéance des transactions sans ballottage du baseball majeur.

Loup a été échangé aux Phillies de Philadelphie en retour du lanceur des ligues mineures Jacob Waguespack.

Ayant amorcé sa carrière dans les grandes ligues avec la formation ontarienne en 2012, Loup a totalisé 35 manches et deux tiers cette saison. Le gaucher a présenté une moyenne de points mérités de 4,54 et n'a pas été impliqué dans une seule décision. Il a alloué 13 buts sur balles et réussi 42 retraits sur des prises.

À Toronto, l'artilleur a disputé 369 matchs à vie et passé 318 manches et deux tiers au monticule.

Axford, pour sa part, est passé aux Dodgers de Los Angeles, selon le réseau Sportsnet. Le vétéran de 35 ans a lancé 51 manches en 2018, maintenant une moyenne de points mérités de 4,41.

Les Jays ont obtenu en retour l'artilleur des ligues mineures Corey Copping, selon le site MLB.com.