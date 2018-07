Cole Hamels échangé aux Cubs

Agence QMI 27-07-2018 | 18h12

Les Cubs de Chicago ont ajouté de la profondeur dans leur rotation de partants, vendredi, en faisant l'acquisition du gaucher Cole Hamels des Rangers de Texas en retour de deux jeunes artilleurs.

Ainsi les droitiers Rollie Lacy, qui évolue au niveau A, et Eddie Butler, qui a disputé huit rencontres avec les Cubs cette saison, prennent la route du Texas. La formation texane recevra également un joueur à être nommé plus tard.

De plus, les Rangers paieront une partie des 14 millions $ qui restent au contrat de Hamels.

La nouvelle acquisition des Rangers ne connaît pas une excellente campagne comme en fait foi son dossier de 5-9 et sa moyenne de points mérités de 4,72 en 20 départs.

Par contre, les amateurs ont eu droit à deux Cole Hamels cette saison. En effet, l'artilleur a connu de gros ennuis au Globe Life Park d'Arlington, mais il a été étincelant sur la route.

À Arlington, il montre une fiche de 1-7 et une moyenne de points mérités de 6,41 alors que dans les stades étrangers, il a signé quatre gains contre deux revers tout en affichant une moyenne de points mérités de 2,93.

Direction Arizona pour Escobar

Les Diamondbacks de l'Arizona ont pour leur part continué leur magasinage en faisant l'acquisition du joueur de troisième but Eduardo Escobar des Twins du Minnesota, qui reçoivent le lanceur droitier Jhoan Duran et les voltigeurs Ernie De La Trinidad et Gabriel Maciel.

La formation de l'Arizona a également placé le nom de Jake Lamb sur la liste des joueurs blessés.

Tuivailala s'en va à Seattle

Pendant ce temps, les Mariners de Seattle ont ajouté du renfort à leur enclos des releveurs en mettant la main sur Sam Tuivailala des Cardinals de St. Louis en retour de Seth Elledge, un lanceur des ligues mineures.

Tuivailala, un droitier de 25 ans, a conservé une fiche de 3-3 et une moyenne de points mérités de 3,69, tout en retirant 26 frappeurs sur des prises en 31 manches et deux tiers.

Les Cardinals ont d'ailleurs effectué un traitement-choc parmi leurs lanceurs, vendredi. Ils ont désigné pour assignation Greg Holland et Tyler Lyons en plus de mettre le nom Brett Cecil sur la liste des joueurs blessés.

La formation du Missouri a procédé au rappel de Luke Weaver, Daniel Poncedeleon, Tyler Webb et Dakota Hudson.