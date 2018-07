Capitales de Québec: le retour de Sams ne change rien

Roby St-Gelais 20-07-2018 | 22h22

Malgré deux coups sûrs de Kalian Sams à son retour au jeu, les Capitales de Québec ont subi une quatrième défaite d'affilée en s'inclinant par 8-3 aux dépens des Boulders de Rockland, hier soir, au Palisades Credit Union Park.

Stoppé à 499 victoires depuis lundi soir, le gérant Patrick Scalabrini n'a donc pas dû à conserver la balle après la rencontre. Sa 500e victoire tant attendue depuis quelques jours sera pour une autre fois. En poste depuis 2010 avec le club indépendant de Québec, Scalabrini est le meneur incontesté de la franchise, loin devant Michel Laplante (261) et Jay Ward (135).

Absent au cours des sept précédentes rencontres en raison d'une blessure à la main gauche, le voltigeur Kalian Sams effectuait un retour dans l'alignement des Québécois, mais sa présence n'a rien changé à leurs insuccès actuels. Les Capitales se retrouvaient désormais à quatre rencontres des Miners de Sussex County et du sommet de la Ligue Can-Am de baseball indépendant au moment d'envoyer ces lignes.

Capitales et Boulders étaient à égalité 3-3 jusqu'à tant que les locaux explosent avec trois points à leur septième tour au bâton, Marcus Nidiffer, toujours efficace contre les membres du fleur de lysé, a brisé l'impasse grâce à un double qui a poussé Conrad Gregor au marbre.

«On a eu un départ de qualité et notre lanceur nous a donné un chance de gagner. On a eu plusieurs opportunités de faire des points, mais on n'a pas été capable de le faire, pour une raison et une autre. Notre enclos a bousillé le travail. C'est une histoire différente [des trois derniers matchs], mais c'est le même résultat», constatait le gérant au bout du fil.

Brett Lee a offert six manches de qualité sur la butte durant lesquelles il n'a alloué que trois points mérités avant que Will Dennis et Sean Donatello gâchent tout.

«On a des gars qui ne faits pas leur travail. On n'a pas fait les petites choses pour faire avancer nos coureurs pour marquer, des choses qui font que tu ne remportes pas des matchs serrés [...] Certains gars vivent des moments difficiles», a mentionné Scalabrini.

En vitesse

Jay Johnson (3-0, 1,35) aura le mandat de guider les Capitales vers la victoire sur la butte, ce soir, à Rockland. Le début du match, troisième d'une série de quatre, est prévu à 18 h 30... Nouvellement membre des Saraperos de Saltillo dans la Ligue mexicaine (AAA), l'ancien artilleur des Capitales, Arik Sikula, faisait ses débuts, hier soir, dans son nouvel uniforme, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas connu un départ canon, comme le témoignait ses trois points mérités sur neuf coups sûrs en 4,1 manches au moment de mettre sous presse. Le Californien de 29 ans dominait tous les lanceurs de la Can-Am avec huit gains en 10 décisions avant de mettre le cap vers le Mexique...