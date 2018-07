Baseball majeur: le sujet de l'expansion refait surface

Agence QMI 19-07-2018 | 09h53

Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a répété cette semaine qu'il aimerait ajouter deux équipes par le biais d'un processus d'expansion et le nom de Montréal est continuellement mentionné.

En entrevue au réseau FOX mardi, à l'occasion du match des étoiles à Washington, le patron du baseball majeur a précisé la réorganisation hypothétique des sections dans les deux ligues.

«[L'ajout de deux clubs] ouvrirait une série de possibilités. On pourrait opérer des sections à quatre équipes, ce qui allègerait le calendrier, a-t-il proposé. On pourrait aussi procéder à une réorganisation géographique, ce qui changerait le format des éliminatoires et ajouterait de la flexibilité.»

Ces propos viennent appuyer ceux tenus lundi, lors d'un point de presse. Manfred indiquait alors que des groupes du Canada et du Mexique démontraient notamment de l'intérêt pour ajouter une formation.

«Portland a également une candidature solide pour obtenir une concession du baseball majeur», avait-il ajouté, concernant cette ville américaine.

Montréal et... Vancouver?

Dans un élan de transparence en matière d'expansion, le commissaire a admis qu'il veut être prudent dans son énumération de marchés potentiels.

Il a toutefois reconnu que les dirigeants des ligues majeures ont bel et bien une liste de villes qui sont «non seulement intéressées, mais qui sont viables».

«Des villes comme Portland, Las Vegas, Charlotte, Nashville aux États-Unis, certainement Montréal. Peut-être Vancouver au Canada», a déclaré Manfred.

À propos de Nashville, le maire David Briley a répondu qu'il était «flatté», mais qu'il «concentre ses efforts sur l'arrivée d'une équipe en Major League Soccer».