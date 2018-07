Propos racistes et homophobes: Josh Hader hanté par des tweets de 2011

Agence QMI 18-07-2018 | 17h44

La première présence au match des étoiles de Josh Hader, des Brewers de Milwaukee, ne s'est pas déroulée sans heurt, mardi, alors qu'il a dû s'excuser pour des propos racistes et homophobes qu'il a tenus sur Twitter en 2011.

Hader, un releveur gaucher de 24 ans, a été pris à partie par des internautes sur le réseau social quand il s'est présenté sur la butte en huitième manche, alors que certains de ses vieux tweets étaient partagés.

Mis au courant de la tempête qui se déroulait sur Twitter pendant qu'il était sur le monticule, il ne s'est pas défilé après la rencontre et il a répondu aux questions des journalistes à ce sujet.

«Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai dit quand j'avais 17 ans, a-t-il déclaré. Je suis sincèrement désolé de ce qui se passe en ce moment, mais ces tweets ne représentent en aucun temps mes croyances actuelles.»

«J'étais jeune, immature et stupide. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai dit et ce qui est arrivé.»

Il s'est dit prêt à assumer les représailles. Mercredi, le baseball majeur a indiqué qu'il n'y aurait pas de suspension, mais que Hader devrait suivre un programme de sensibilisation et participer à des activités sur la diversité et l'inclusion.

Jesus Aguilar et Lorenzo Cain, qui étaient également de la classique annuelle, ont tenu à défendre leur coéquipier.

Aguilar a partagé son état d'âme via son compte Twitter. «Je suis Vénézuélien et avec la couleur de peau que j'ai, je peux vous dire qu'il n'est absolument pas raciste. C'est un bon joueur, une meilleure personne et un bon coéquipier.»

De son côté Cain, un Afro-Américain, a mentionné au site MLB.com qu'il était surpris. «Je connais Hader. Je sais que c'est un bon gars. Nous allons passer à autre chose. Il était jeune, nous avons tous dit des niaiseries quand nous étions jeunes.»

Le directeur général des Brewers David Stearns a également commenté la situation par voie de communiqué.

«Nous sommes en contact avec Josh et il est pleinement conscient de la gravité de la situation liée à ses commentaires, peut-on lire. Ses commentaires sont inexcusables et ils ne reflètent en aucun cas les opinions de l'organisation et de notre communauté. Ceux d'entre nous qui ont appris à connaître Josh [Hader] ne croient pas que ces messages sont représentatifs de ses croyances. Il est un bon coéquipier et a contribué aux succès de l'équipe dans toutes les facettes.»