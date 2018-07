Manny Machado avec les Dodgers

Agence QMI 18-07-2018 | 10h08

Les Orioles de Baltimore ont échangé Manny Machado aux Dodgers de Los Angeles, mercredi.

Les Dodgers ont confirmé la nouvelle en soirée.

En retour du joueur d'arrêt-court étoile, les Orioles obtiennent les services de cinq espoirs : le voltigeur Yusniel Diaz, le troisième but Rylan Bannon, les lanceurs droitiers Dean Kremer et Zach Pop ainsi que le deuxième but Breyvic Valera.

Diaz, considéré comme le quatrième meilleur espoir dans l'organisation des Dodgers et le 84e meilleur espoir dans le baseball majeur, est le joueur le plus talentueux du groupe. Bannon est classé 27e chez les Dodgers et Kremer 28e.

La transaction a failli dérailler pendant la journée, car un des joueurs acquis par les Orioles n'aurait pas passé son examen médical. Le problème a toutefois été résolu.

Destination logique

Comme les Orioles détiennent la deuxième pire fiche du baseball majeur (28-69) et que Machado deviendra joueur autonome après la présente saison, un échange semblait inévitable. Et les Dodgers étaient les partenaires idéaux.

La formation californienne a perdu les services de son arrêt-court Corey Seager (opération Tommy John) pour toute la saison.

Machado, pour sa part, avait indiqué qu'il préférerait demeurer à la position d'arrêt-court même s'il était échangé à un prétendant au titre.

Les Dodgers ont une maigre avance d'un demi-match sur les Diamondbacks de l'Arizona en tête de l'Ouest de la Nationale.

Ils reprendront l'action vendredi au domicile des Brewers de Milwaukee.

Avant dans la pause des étoiles, Machado avait une moyenne au bâton de ,315, avec 24 circuits et 65 points produits.

«Ç'a été un honneur de porter l'uniforme des Orioles, avait indiqué Machado mardi, avant le match des étoiles. Ils m'ont donné la chance de faire ma place dans les majeures. Si c'est la dernière fois [que je porte leurs couleurs], j'espère que je les ai bien traités. J'ai fait tout mon possible pour l'organisation.»