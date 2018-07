Une progression intéressante pour Antoine Jean

Benoît Rioux 17-07-2018 | 14h21

MONTRÉAL - Le lanceur gaucher Antoine Jean en étonne plusieurs cet été, lui qui poursuit sa progression avec la formation des 16 ans et moins de l'Académie de baseball du Canada (ABC).

Ses statistiques dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) sont impressionnantes : une fiche de 7-0 et une moyenne de points mérités de 1,71. En 32 manches et deux tiers de travail contre des joueurs plus vieux que lui, il a par ailleurs obtenu 37 retraits au bâton.

«Avec des bons chiffres comme ceux-là, je peux juste être surpris, a avoué le jeune lanceur, avec humilité. En même temps, ça prouve que le fait de travailler fort, ça finit par payer. Je dois dire que je ne suis pas quelqu'un qui regarde trop les statistiques personnelles. Le plus important, ça reste la victoire d'équipe.»

Malgré son excellente saison, Jean n'est pas dupe : il a encore beaucoup de travail à faire avant d'attirer les regards des recruteurs.

«Évidemment, comme tous les autres joueurs de baseball, j'aimerais me rendre dans la MLB [le baseball majeur] et je travaille pour ça», a-t-il indiqué, admettant qu'il ne possède pas le profil idéal.

Dix-huit livres de plus

S'il mesure plus de 6 pi, Jean affiche tout juste un poids de 150 lb.

«J'ai encore besoin de prendre du poids, c'est important, a estimé celui qui fêtera ses 17 ans le 1er août prochain. Je dirais que je suis au milieu de ma progression.»

Au cours de l'hiver dernier, le jeune homme a ajouté près d'une vingtaine de livres à sa charpente, grâce à l'entraînement et à une nutrition adéquate. L'effet a été immédiat sur sa balle rapide : il atteint maintenant les 80 milles à l'heure avec régularité. S'il s'agit d'une nette amélioration, c'est encore loin d'être suffisant pour espérer gravir les échelons jusqu'aux rangs professionnels.

«Je suis plus un lanceur qui a du succès avec son contrôle et ses balles à effet, a-t-il noté. En étant gaucher, c'est sûr que ça peut m'aider pour le futur, mais je dois encore améliorer la vélocité de ma rapide.»

Rendez-vous importants

En plus des matchs dans la LBJEQ, Antoine Jean et ses coéquipiers multiplient les tournois aux États-Unis. Ils repartiront sous peu pour le Texas, pour deux différentes compétitions de la série Perfect Game. Les recruteurs seront alors au rendez-vous pour épier Jean, mais aussi les Simon Lusignan, Nicolas Tremblay, Raphaël Pelletier et Jason Bégin, pour ne nommer que ceux-là.

Au mois d'août, le principal objectif des Québécois sera d'obtenir la médaille d'or, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre de la Canada Cup.