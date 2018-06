La Triple Couronne: une mission devenue impossible?

Agence QMI 12-06-2018 | 13h51

Si l'étalon Justify a fait les manchettes en complétant la Triple Couronne avec une victoire au Belmont Stakes lors du récent week-end, il serait étonnant de voir se réaliser l'exploit qui porte traditionnellement le même nom dans le baseball majeur en 2018.

Au baseball, un frappeur obtient la Triple Couronne lorsqu'il domine sa ligue dans les trois catégories suivantes : moyenne au bâton, circuits et points produits.

Miguel Cabrera est le dernier à avoir signé ce fait d'armes en 2012. Le joueur des Tigers de Detroit avait maintenu une moyenne de ,330, en plus de totaliser 44 circuits et 139 points produits dans la Ligue américaine. Avant lui, il faut remonter à Carl Yastrzemski, des Red Sox de Boston, en 1967.

Depuis le début de la présente saison, J.D. Martinez, des Red Sox, domine l'Américaine avec 21 circuits et 54 points produits. Il montre également une bonne moyenne de ,311, mais Mookie Betts, des Red Sox, Jean Segura, des Mariners de Seattle, et Jose Altuve, des Astros de Houston, ont tous des moyennes supérieures à ,340.

Âgé de 26 ans, Mike Trout, des Angels de Los Angeles, est probablement celui qui pourrait remporter la Triple Couronne dans un avenir rapproché. Lors de l'actuelle campagne, il a 21 longues balles, mais ses 41 points produits et sa moyenne de ,304 sont insuffisants.

Dans la Nationale, Bryce Harper a frappé 19 circuits avec les Nationals de Washington et il a produit 43 points. Sa moyenne est toutefois de ,228. Freddie Freeman, des Braves d'Atlanta, et Scooter Gennett, des Reds de Cincinnati, pourraient être des candidats, mais ils devront multiplier les longues balles d'ici la fin de la saison.

Max Scherzer à surveiller

L'idée plaît moins aux plus conservateurs, mais les termes Triple Couronne sont désormais associés aux lanceurs également. Une invention des agents de joueurs, plaideront certains. Quoi qu'il en soit, on parle alors d'un titre acquis lorsqu'un artilleur obtient le meilleur total de victoires, le plus grand nombre de retraits au bâton et la meilleure moyenne de points mérités.

En 2011, Clayton Kershaw, des Dodgers de Los Angeles, avait accompli l'exploit dans la Nationale, imité par Justin Verlander, des Tigers, dans l'Américaine. Pour 2018, Max Scherzer, qui évolue à Washington, est à surveiller dans la Nationale, lui qui montre un dossier de 10-2, 142 retraits au bâton et une moyenne de 2,00.

Les 5 derniers joueurs à avoir réussi la Triple Couronne

2012 : Miguel Cabrera (Tigers)

1967 : Carl Yastrzemski (Red Sox)

1966 : Frank Robinson (Orioles)

1956 : Mickey Mantle (Yankees)

1942 et 1947 : Ted Williams (Red Sox)