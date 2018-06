Le joueur recrue produit cinq points dans une victoire de 6-2 contre les Aigles - La surprise Antchak

Avant la saison, le gérant des Capitales Patrick Scalabrini avait indiqué que son alignement offensif lui inspirait quelques craintes et qu'un joueur sorti de nulle part devrait émerger pour changer la donne. Brad Antchak est en train de causer la surprise de taille tant souhaitée.

Le joueur recrue a poursuivi son début de saison inespéré en produisant cinq points dans une victoire de 4-2 des Capitales aux dépens des Aigles de Trois-Rivières, devant 1961 spectateurs au Stade Canac.

Le voilà devenu le meneur chez les Caps avec 12 points produits et il a gonflé sa moyenne au bâton à ,364 avec trois autres coups sûrs.

«Pour moi, ce n'est pas une surprise. J'ai mis beaucoup de travail dans la saison morte et je récolte les résultats. Je ne me souviens pas d'avoir déjà produit cinq points. C'est probablement déjà arrivé un jour (dans le baseball mineur), mais je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que je joue avec beaucoup de confiance en ce moment», a expliqué le héros du jour.

S'il jure qu'il n'est pas surpris, ce n'est pas le cas de son patron Patrick Scalabrini, qui reconnaît avec du recul qu'il n'accordait que peu de chances à Antchak de se tailler un poste avec l'équipe, encore moins de produire à un tel rythme.

«C'est sa persistance qui l'a amené ici. Il appelait, il insistait. Je lui ai dit qu'il pouvait venir au camp, mais qu'il ne ferait pas l'équipe. Depuis le début, il montre une attitude incroyable et il veut jouer à la balle. Disons que dans notre hiérarchie des recrues, il est premier!» a lancé le gérant.

C'est d'ailleurs ce même Antchak qui a permis d'ouvrir la marque en deuxième manche, quand il a poussé Jordan Serena au marbre à l'aide d'un simple. Il a poursuivi sa productive soirée en sixième manche en rompant une égalité de 2-2 à l'aide d'un simple bon pour deux points.

Le point d'exclamation a été déployé au dernier tout au bâton pour les Capitales, lorsqu'il s'est offert un coup de circuit de deux points au champ gauche.

Lee en dents de scie

Le partant pour Québec, Brett Lee, a éventé sept frappeurs et accordé un seul coup sûr en cinq manches. Le seul point concédé à l'ennemi est survenu après une succession de mauvais jeux et de malchance. Il aura fallu aux Aigles un frappeur atteint, un mauvais lancer, un long ballon et un retrait sur un roulant pour créer l'égalité une manche plus tard.

«Ses deux dernières manches ont été efficaces et il semblait proche du Lee qu'on a connu l'an dernier en séries. Mais à ses premières manches, on était plus capable et on se demandait si on l'enverrait dans l'enclos. C'est dire à quel point on a vu deux Lee différents ce soir», a analysé Scalabrini.

À leur tour au bâton, les Capitales se sont redonnés une avance d'un point à la faveur d'un double de Sams.

Bonjour, Vasquez!

Lee, qui en était à son premier départ au Stade Canac, a laissé sa place à Mark Vasquez. À son premier lancer, le puissant Taylor Brennan lui a fait coucou en retroussant son offrande par-dessus la clôture du champ gauche. C'était retour à la case départ, avant les exploits d'Antchak.

C'est cependant tout ce que Vasquez a donné dans la victoire qui a été octroyée à sa fiche, les Aigles ayant d'ailleurs été limités à trois coups sûrs dans leur soirée au boulot. Sean Donatello a fermé la porte de peine et de misère en huitième manche, même s'il a joué avec le feu en remplissant les coussins. C'est le revenant Nolan Becker qui a complété le travail.

En bref...

Patrick Scalabrini a confirmé avant la rencontre que Maxx Tissenbaum rejoindrait l'équipe mardi, à Ottawa... Yordan Manduley continue de jouer au deuxième but parce qu'il est ennuyé par une légère blessure au bras, Scalabrini entend le ramener à l'arrêt-court dès que possible... Avant la rencontre, l'ex-entraîneur-chef Philippe Boucher est venu se détendre en claquant quelques balles en compagnie d'une poignée d'amis hockeyeurs, dont David Desharnais.

Les Aigles connaissent un fort début de saison au bâton, avec Taylor Brennan (huit coups de circuit) et Sam Dexter (15 points produits), notamment. C'est sans compter qu'ils miseront dès mardi sur le Vénézuélien Alberth Martinez, un bon cogneur qui a oeuvré au sein de l'organisation des Padres de San Diego dans les dernières années.

Karl Gélinas (2-1, 1,50) et Arik Sikula (2-1, 3,06) complèteront la série face aux Aigles, ce soir (18 h 05) et demain (13 h 05) au Stade Canac.