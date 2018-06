Le joueur recrue produit cinq points dans une victoire de 6-2 contre les Aigles - La surprise Antchak

Le partant pour Québec, Brett Lee, a éventé sept frappeurs et accordé un seul coup sûr en cinq manches. Le seul point concédé à l'ennemi est survenu après une succession de mauvais jeux et de malchance. Il aura fallu aux Aigles un frappeur atteint, un mauvais lancer, un long ballon et un retrait sur un roulant pour créer l'égalité une manche plus tard.