Mauvais départ des Blue Jays face aux Tigers

Agence QMI 01-06-2018 | 22h16

JaCoby Jones a produit deux points dans la victoire de 5-2 des Tigers sur les Blue Jays de Toronto, vendredi soir, à Detroit. Pour la formation canadienne, il s'agit d'une quatrième défaite en autant de sorties.

L'équipe locale a réalisé une poussée de quatre points en deuxième manche. Jones a produit les deux premiers à l'aide d'un triple. Victor Martinez et James McCann ont marqué sur la séquence.

Leonys Martin a ensuite permis à Jones de croiser le marbre à son tour en se commettant dans un optionnel. Jose Iglesias a inscrit le quatrième point des siens sur un simple de Jeimer Candelario.

Les Blue Jays ont finalement répliqué en sixième manche. Teoscar Hernandez a d'abord poussé Aledmys Diaz à la plaque avec un triple. Kendrys Morales lui a ensuite permis de marquer en claquant un ballon-sacrifice au champ centre.

Castellanos étire les bras

Les Tigers n'ont pas tardé à creuser l'écart à nouveau. En septième manche, Nicholas Castellanos a propulsé la balle de l'autre côté de la clôture. Ce circuit, bon pour un point, était son sixième de la saison.

La victoire est allée à la fiche de Blaine Hardy (2-0), qui a concédé deux points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail, en plus de retirer trois frappeurs sur des prises. Le sauvetage a été assuré par Shane Greene, qui en compte 14 depuis le début de la campagne.

Jaime Garcia (2-4) n'a pas fait long feu au monticule pour les Jays. Le lanceur gaucher a été envoyé aux douches après avoir alloué quatre points et sept coups sûrs en une manche et deux tiers. Il n'a réussi qu'un seul retrait au bâton.

Le deuxième match de la série de trois entre les deux formations aura lieu samedi après-midi à Detroit. J.A. Happ (7-3) sera au monticule pour les Blue Jays tandis que Matthew Boyd (3-4) sera le partant des Tigers. Ces derniers seront en quête d'une quatrième victoire consécutive.