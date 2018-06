Les Blue Jays retrouvent Randal Grichuk et Aledmys Diaz

Agence QMI 01-06-2018 | 14h27

Les Blue Jays de Toronto pourront compter sur le voltigeur Randal Grichuk et le joueur d'arrêt-court Aledmys Diaz pour leur match de vendredi soir contre les Tigers, à Detroit.

Selon le réseau Sportsnet, l'organisation ontarienne devait retirer en après-midi le nom des deux athlètes de la liste des blessés, de sorte qu'ils seront disponibles pour la rencontre du jour.

Grichuk était sur le carreau depuis le 29 avril à cause d'une entorse au genou droit subie en effectuant un attrapé durant un affrontement face aux Rangers du Texas. Il a totalisé deux circuits et sept points produits cette saison, tout en frappant pour ,208.

Pour sa part, Diaz a quitté prématurément le duel du 6 mai contre les Rays de Tampa Bay en raison d'une entorse à la cheville gauche, résultat d'une course sur les sentiers. En 2018, il a conservé une moyenne au bâton de ,273, cognant six longues balles et faisant marquer 13 points.