Le lanceur Mat Latos en quête de plaisir dans la Can-Am

Roby St-Gelais 18-05-2018 | 19h50

Il est assez rare qu'un vétéran des ligues majeures joigne les rangs de la Ligue Can-Am de baseball indépendant. Après neuf ans au sein du plus prestigieux circuit de la planète, l'artilleur Mat Latos souhaite retrouver du plaisir en jouant à la balle dans l'uniforme des Jackals du New Jersey.

Le grand Américain de 6 pi 6 po ne se met pas la tête dans le sable quand il revient sur ses dernières années dans le baseball majeur, que lui-même qualifie de difficiles. À partir du moment où il a subi une blessure au genou gauche en 2014 alors qu'il portait les couleurs des Reds de Cincinnati, Latos n'a plus été capable d'afficher la même régularité au monticule qui lui avait permis de connaître trois saisons de 14 victoires (2010, 2012 et 2013).

Après de brefs séjours chez les Marlins de la Floride, les Dodgers et les Angels de Los Angeles, les White Sox de Chicago et les Nationals de Washington en 2015 et 2016, Latos a obtenu un appel des Blue Jays de Toronto en cours de saison en 2017, sans toutefois suffisamment impressionner la direction pour obtenir un contrat cette année.

Le voilà donc à devoir recommencer à neuf dans l'ombre des majeures, à 30 ans. Son agent connaissant bien le gérant de la formation du New Jersey, Brooks Carey, il a pu dénicher cette place pour son client.

«À la fin, je commençais à jouer plus pour le travail que pour avoir du plaisir. C'est facile de jouer pour le plaisir quand tu lances de la manière dont tu dois lancer. Je dois recommencer à jouer pour avoir du plaisir. Les gars prennent ça au sérieux ici, mais en même temps, on a du fun», racontait Latos sur le terrain du Stade Canac avant le deuxième match de la série entre les Capitales et les Jackals.

Sans pression

Même s'il ne cache pas son désir de renouer un jour avec le plus haut niveau de baseball en Amérique, Latos n'en perd pas le sommeil pour autant. Il doit faire ses débuts avec sa nouvelle équipe mardi prochain, à Ottawa.

«Je ne vais pas me mettre de la pression. Mes attentes sont d'aller sur le monticule, de lancer du meilleur de mes capacités, de m'amuser, et évidemment, de retourner dans le baseball affilié, en commençant probablement dans les mineures pour aller dans les majeures», a reconnu ce choix de 11e ronde des Padres de San Diego en 2006, ajoutant être tombé dans une spirale négative à force de se blesser ainsi qu'en raison «d'autres facteurs».

Latos a eu quelques discussions durant l'hiver avec des organisations du baseball majeur, mais son temps passé loin de la butte avec seulement 15 départs en trois ans et ses chiffres décevants n'ont pas joué en sa faveur.

«Je ne peux pas vraiment m'attendre à beaucoup présentement. En santé ou pas, je n'ai pas lancé une saison complète depuis longtemps. J'ai travaillé fort durant la saison morte et j'ai perdu une vingtaine de livres, mais en bout de ligne, je ne peux en faire plus pour changer la situation actuelle.

«C'est certain que j'aimerais me réveiller une fois de plus quand j'avais 24 ans où je lançais vraiment bien! Mais tout le monde vieillit, je ne peux me plaindre, j'ai été sept-huit ans dans les majeures et c'est un accomplissement. Je n'ai pas à être fâché», disait-il en toute franchise.

Martin au sommet

Son court passage dans la Ville Reine lui a permis de passer du temps en compagnie du receveur québécois Russell Martin, un coéquipier exceptionnel à ses yeux.

«Rus est incroyable et c'est l'une des personnes les plus incroyables avec qui j'ai jouée durant ma carrière. J'ai joué avec plusieurs bons gars, mais Russ figure parmi ceux en haut de la liste», a souligné l'artilleur de la Virginie.