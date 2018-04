Des groupes de discussion pour un retour

Agence QMI 24-04-2018 | 13h03

Difficile de savoir si Montréal retrouvera un jour un club du baseball majeur, mais les efforts en ce sens se poursuivent, si bien que des groupes de discussion seront formés les 22 et 23 mai afin de sonder l'intérêt de la population et échanger sur la construction possible d'un nouveau stade au centre-ville.

«C'est un autre pas dans la bonne direction vers un retour d'une équipe, a commenté Matthew Ross, président et fondateur du groupe Expos Nation, mardi. C'est encourageant.»

Ross a lui-même été sollicité par les investisseurs locaux afin d'aider à refiler l'information, par le biais des réseaux sociaux, pour former les prochains groupes de discussion. L'objectif : mettre à jour certaines informations amassées lors d'une étude de faisabilité réalisée en 2013.

À ce moment-là, un groupe composé de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Projet Baseball Montréal, Ernst & Young, et BCF concluait que le projet de ramener une équipe du baseball majeur à Montréal était viable.

«Pour que le projet soit maintenant réalisable, nous aurons besoin que des champions privés et publics se lèvent et s'engagent à y travailler, avait toutefois estimé le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc, dans un communiqué. La route sera longue, mais nous venons de franchir avec succès une première étape.»

Le coût total du projet était estimé, en 2013, à 1,025 milliard $, soit 500 millions $ pour la construction d'un nouveau stade et 525 millions $ pour l'acquisition d'une équipe existante.

Détenteurs de billets de saison recherchés

Un sondage mené parallèlement par Léger Marketing avançait par ailleurs, toujours en 2013, que les billets de saison représenteraient environ 60 % du total de billets vendus par partie. L'assistance moyenne projetée était de 27 600 à 31 600 personnes par match.

Plus tôt cette semaine, un nouveau sondage Léger réalisé pour le quotidien «Le Devoir» indiquait que près de trois Québécois sur cinq, soit 58 % des répondants, souhaitent voir le retour d'une équipe de baseball professionnel à Montréal.

Maintenant, parmi les questions posées à ceux qui souhaiteraient faire partie des groupes de discussion, le mois prochain, on cherche notamment à identifier les détenteurs de billets de saison pour le Canadien, l'Impact ou les Alouettes. L'avis de ces clients potentiels semble particulièrement important pour la suite des choses.