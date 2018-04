Les Royals offrent un contrat des ligues mineures à un joueur autiste

Agence QMI 13-04-2018 | 20h11

Les Royals de Kansas City ont annoncé vendredi avoir alloué un contrat des ligues mineures à Tarik El-Abour, un voltigeur de 25 ans qui est atteint d'autisme.

«Nous croyons que c'est une opportunité extraordinaire pour Tarik et pour notre organisation, a déclaré J.J. Picollo, vice-président des Royals, par voie de communiqué.

«Notre organisation est intéressante pour lui. Nous avons des entraîneurs formidables et un bel environnement pour nos joueurs, a poursuivi Picollo. Tarik a démontré une éthique de travail, une passion pour le baseball, et il a aussi connu du succès. De notre côté, nous voulons donner des opportunités et nous embrassons la diversité et l'inclusion. Alors nous croyons que Tarik et les Royals, c'est un bon "fit ".»

La relation entre El-Abour et les Royals a commencé la saison dernière. Le joueur avait été invité par l'organisation pour une pratique au bâton avec l'équipe dans le cadre d'un événement de sensibilisation pour l'autisme. Un an plus tard, El-Abour signait son contrat avec les Royals le jour même de l'événement annuel.

Originaire de la Californie, El-Abour a joué au baseball collégial au Pasadena City College et au Pacifica College. Il a ensuite évolué à Sullivan (New York) dans une ligue indépendante. Il a été élu recrue de l'année en 2016 après avoir maintenu une moyenne au bâton de ,323 en 122 présences à la plaque.