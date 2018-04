Retour du baseball: Stephen Bronfman satisfait de sa rencontre avec la mairesse Plante

Agence QMI 06-04-2018 | 16h33

L'homme d'affaires Stephen Bronfman, qui figure parmi les investisseurs intéressés par un retour du baseball majeur à Montréal, affichait un large sourire en marge de sa rencontre avec la mairesse Valérie Plante, vendredi.

Pour l'occasion, Bronfman était notamment accompagné de Mitch Garber.

L'optimisme semblait déjà au rendez-vous à la veille de la réunion quand la mairesse de Montréal s'est affichée sur les réseaux sociaux en portant une casquette des défunts Expos.

«[J'ai hâte] de voir comment on va aller de l'avant avec ce dossier et les possibilités de ramener une équipe à Montréal, parce qu'à Montréal, on aime le baseball», avait par ailleurs lancé la mairesse Plante, mercredi matin, lors de la séance du comité exécutif.

Lors des récentes parties préparatoires présentées au Stade olympique entre les Blue Jays de Toronto et les Cardinals de St. Louis, Bronfman s'était montré heureux des foules d'environ 25 000 personnes pour chacun des deux matchs.

«Les gens ont de nouveau démontré qu'ils aiment le baseball», avait-il noté, précisant qu'il s'agissait d'un succès pour un lundi et un mardi.

À ce moment, la Ville de Montréal avait par ailleurs été représentée au Stade olympique par Benoit Dorais, président du comité exécutif.

«Je suis venu livrer un message d'ouverture à la communauté du baseball, avait-il tenu à dire. La Ville de Montréal est ouverte à des investissements de la sorte. Il y a une volonté d'avoir du baseball. Notre message demeure le même que celui présenté durant la campagne électorale. Les Montréalais auront leur mot à dire à savoir s'il faut investir ou non dans le retour d'une équipe de baseball. Ils seront consultés.»

Dorais avait du même coup annoncé la tenue de cette fameuse rencontre tenue vendredi entre Bronfman et la mairesse Plante.