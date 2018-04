Retour du baseball: Montréal veut être un « facilitateur »

Sarah Daoust-Braun 04-04-2018 | 14h11

La Ville de Montréal souhaite agir comme « facilitateur » pour le retour d'une équipe de baseball et rencontrera vendredi les promoteurs afin de faire un état des lieux de ce dossier.

La mairesse Valérie Plante rencontrera Stephen Bronfman et Mitch Garber, membres du groupe qui désire le retour des Expos, pour déterminer ce que la Ville peut faire pour faire avancer ce projet.

« On est prêts à les écouter, a affirmé le responsable du développement économique Robert Beaudry. Si on ne veut pas répéter le fiasco de la Formule E, la Ville ne doit pas être un promoteur d'évènement, la Ville est un facilitateur. »

L'élu ne veut pas s'avancer sur une possible implication financière de la métropole.

M. Bronfman avait affirmé la semaine dernière ne pas exiger d'argent de la part de la Ville pour la construction d'un futur stade, mais seulement une « aide » de Montréal.

Projet Montréal avait martelé en campagne électorale qu'aucun montant ne serait investi pour un stade sans que les Montréalais ne soient consultés.

Robert Beaudry croit qu'il est encore trop tôt pour mener une quelconque forme de référendum auprès de la population. « On n'est pas encore à cette étape-là parce qu'on ne connaît pas encore le type d'implication demandé», a-t-il précisé.

Valérie Plante s'est montrée ouverte dernièrement à un retour éventuel d'une équipe de baseball professionnelle, même si elle a été critiquée la semaine passée pour ne pas avoir assisté aux deux matchs des Blue Jays au stade olympique.

« [J'ai hâte] de voir comment on va aller de l'avant avec ce dossier, et les possibilités de ramener une équipe à Montréal, parce qu'à Montréal on aime le baseball », a-t-elle lancé mercredi matin lors de la séance du comité exécutif.

D'autres équipes sportives

Robert Beaudry s'est d'ailleurs montré ouvert à accueillir d'autres équipes sportives dans la métropole.

« Si des promoteurs croient qu'un projet est bon, c'est parce qu'ils ont fait une étude de marché. Montréal est une grande métropole, avec une diversité des goûts et des sports, alors pourquoi pas? » a-t-il soutenu, disant que la Ville était toujours prête à rencontrer des gens avec des projets intéressants.