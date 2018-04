Retour des Expos: la mairesse Plante rencontrera les promoteurs vendredi

Yves Poirier 04-04-2018 | 10h09

C'est finalement vendredi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, rencontrera les promoteurs impliqués dans le projet d'un éventuel retour d'une équipe de baseball et qui souhaitent la construction d'un nouveau stade.

Dans le cadre de la séance du comité, mercredi matin, Mme Plante a indiqué que les membres de son équipe avaient déjà eu des échanges avec les promoteurs, en ajoutant qu'elle comptait sur la rencontre de vendredi pour faire avancer le dossier.

«Je remercie d'ailleurs mes collègues du comité exécutif qui étaient présents au match des Blue Jays la semaine dernière au stade olympique. J'ai bien hâte de reprendre ce dossier-là et de voir comment on va aller de l'avant et les possibilités de ramener une équipe à Montréal parce qu'à Montréal, on aime le baseball», a-t-elle dit.