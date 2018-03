Un défi de taille pour amorcer la saison

Benoît Rioux 28-03-2018 | 14h05

MONTRÉAL - Les Blue Jays pouvaient difficilement tomber sur des adversaires plus coriaces pour entamer la saison, dès jeudi à Toronto, face aux Yankees de New York.

«Un gars comme [Giancarlo] Stanton, l'un des frappeurs les plus puissants qui existent dans le monde, est dangereux à chaque fois qu'il est au marbre, a convenu le receveur québécois Russell Martin, quand il fut interrogé sur la question lors de son passage à Montréal cette semaine. Il y a Stanton et aussi [Aaron] Judge: c'est certain que les Yankees ont un bon club. Ils se sont améliorés. Ils étaient bons l'année passée et ils vont être encore meilleurs cette année.»

Stanton, qui portait les couleurs des Marlins de Miami la saison dernière, a dominé le baseball majeur en 2017 en réussissant 59 circuits. Judge, alors une recrue, avait pour sa part terminé au deuxième rang avec 52 longues balles.

«Ils vont être difficiles, a poursuivi Martin, en parlant des Yankees. Il va falloir qu'on joue bien pour les battre, mais nous aussi, nous avons un bon club. Ça va être des bonnes batailles.»

Une division relevée

Si les Blue Jays sont épargnés par les blessures, le receveur québécois croit fermement que la formation torontoise pourra à nouveau chauffer les Yankees dans la section Est de la Ligue américaine.

«Comme n'importe quelle équipe, la clé, c'est de rester en santé, a-t-il dit. Mais avec tout le monde en santé, ça va être une division forte. Il n'y a pas juste les Yankees. Il y a les Red Sox, les Orioles et même les Rays, leurs jeunes joueurs sont explosifs et ils ont beaucoup de rapidité. Les Yankees n'ont pas la garantie de gagner, même avec un club avec énormément de puissance. Il y a bien des choses qui peuvent arriver dans une saison.»

Happ devra se méfier de Stanton

Pour lancer les hostilités, le gaucher J.A. Happ sera le premier à affronter les Yankees, jeudi après-midi. Il s'agit d'un choix intéressant, puisque Judge a conservé une moyenne au bâton de ,230 contre les gauchers, la saison dernière, contrairement à un rendement de ,298 face aux droitiers.

Par contre, Stanton a eu plus de succès contre les «pattes gauches», affichant une moyenne de ,323 (comparativement à ,270 contre les droitiers). L'ancien des Marlins, qui a été échangé aux Yankees en décembre en retour de Starlin Castro, Jose Devers, Jorge Guzman et une compensation financière, a surtout réussi 15 circuits en 127 présences officielles contre les gauchers. En appliquant la fameuse «règle de trois», on calcule ainsi que Stanton aurait atteint le plateau des 70 bombes s'il n'avait affronté que des lanceurs gauchers durant la saison 2017.

- Les Blue Jays et les Yankees s'affronteront dans une série de quatre parties d'ici dimanche. Luis Severino sera le partant de la formation new-yorkaise pour le premier match. Lors de la rencontre de vendredi soir, les Jays doivent envoyer le droitier Aaron Sanchez au monticule et son vis-à-vis devrait être le Japonais Masahiro Tanaka.