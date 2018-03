Russell Martin prêt à s'impliquer à Montréal

Benoît Rioux 26-03-2018 | 17h15

MONTRÉAL - Sachant qu'il est lui-même originaire de Montréal, les coéquipiers de Russell Martin ont été nombreux à lui demander, au cours des derniers jours, si le baseball majeur allait être de retour dans la métropole québécoise éventuellement.

«J'aimerais vraiment connaître la réponse aussi, a-t-il indiqué, lundi après-midi, lors d'une conférence de presse tenue au Stade olympique avant le premier des deux matchs préparatoires entre les Blue Jays de Toronto et les Cardinals de St. Louis. Il y avait un club avant et ce serait bien d'en avoir un à nouveau. Mais ce n'est pas ma décision.»

«En tant que Montréalais, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait un club ici un jour, a repris le receveur québécois. J'aimerais peut-être en faire partie même, d'une certaine façon.»

Que ce soit comme joueur, entraîneur ou copropriétaire, Martin semble ainsi prêt à s'impliquer. Et si les Expos ne sont pas de retour, pourrait-il être intéressé à alimenter le baseball québécois avec un club de la Ligue Can-Am ou au niveau de la Ligue de baseball junior élite du Québec?

«Je veux d'abord finir ma carrière et essayer de finir en force, a-t-il répondu. Quand le moment va venir, peut-être que ce sont des idées que je vais visiter, mais présentement je me concentre sur le terrain.»

Un complexe intérieur?

Parmi ses projets planifiés au terme de sa carrière, Martin a laissé savoir qu'il aimerait possiblement ouvrir un centre intérieur, à Montréal, pour favoriser le développement des jeunes joueurs québécois.

«Une chose qui serait bien d'avoir à Montréal, c'est un complexe intérieur de baseball, où les jeunes peuvent pratiquer, a-t-il dit. Peut-être pas avoir un terrain au complet, mais un avant-champ, où les lanceurs peuvent s'exercer contre des frappeurs. Ce serait un de mes rêves un jour de pouvoir ouvrir quelque chose comme ça. Mais pendant que je joue, c'est un peu compliqué. J'en ai discuté avec des amis. Je pense que c'est quelque chose qui va se réaliser un jour, mais je n'ai pas de date. C'est quelque chose dont on a besoin ici, ça c'est certain.»

Clin d'oeil à Denis Coderre

Martin n'oublie pas d'où il vient. Il suit même un peu la politique municipale, semblant d'ailleurs regretter le départ du maire Denis Coderre, battu par Valérie Plante aux élections de novembre dernier.

«Le fait que c'est la mairesse maintenant et que ce n'est peut-être pas une priorité pour elle, je ne sais pas si ça change quelque chose, a-t-il simplement noté, faisant allusion au retour possible du baseball majeur. C'est sûr que ça aide si tu as un maire qui encourage le projet et que ça fait partie de ce qu'il veut.»