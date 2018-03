Un salon en l'honneur de Gary Carter au Stade olympique

Benoît Rioux 22-03-2018 | 21h17

Pendant que les ouvriers s'affairaient à préparer le terrain en vue des matchs de baseball prévus entre les Blue Jays de Toronto et les Cardinals de St. Louis lundi et mardi, le nouveau «Salon Gary-Carter» a été dévoilé, jeudi, au Stade olympique.

Force est d'admettre que la rénovation de ce qu'on appelait autrefois le «club du receveur» a de quoi impressionner. Une touche de bleu poudre vient rappeler le vieil uniforme des Expos de Montréal et les photos de celui qu'on surnommait le «Kid» ont été soigneusement choisies.

«Nous nous étions engagés à l'honorer à la suite de son décès, a indiqué le président de la Régie des installations olympiques (RIO), Michel Labrecque. Ça ne pouvait être plus adéquat. On est derrière le marbre, c'est l'ancien "club du receveur" qui porte nom. C'est un appariement parfait puisqu'il est le plus grand receveur de l'histoire des Expos.»

La facture pour revamper ce coin du Stade olympique est estimée entre 200 000$ et 250 000$, mais des travaux étaient déjà devenus nécessaires à cet endroit.

«L'argent qu'on a mis ici, on aurait dû le mettre de toute façon parce que le local était complètement défraîchi», a noté Labrecque.

À la suggestion du commentateur sportif Rodger Brulotte, qui a été consulté pour le projet, le «Salon Gary-Carter» pourra notamment servir à accueillir des conférences.

«Quand j'ai communiqué avec madame Carter, elle était très émue, a précisé Brulotte, expliquant à quel point la famille Carter est honorée que la mémoire du célèbre receveur soit immortalisée au stade. Sa réaction était exceptionnelle.»

D'autres lieux à rebaptiser

La présence du «Salon Gary-Carter» vient s'ajouter à la «Place Nadia Comaneci», inaugurée en octobre dernier aux abords du Stade olympique. Tel que confirmé par monsieur Lebrecque, la RIO prévoit honorer encore plusieurs autres personnalités marquantes dans l'histoire du parc olympique au cours des prochaines années.

«Il y aura entre 10 et 15 lieux qui vont souligner l'histoire, autant des hommes et des femmes, autant du milieu sportif que culturel», a-t-il révélé à l'Agence QMI.

On a bien tenté de lui tirer les vers du nez, si bien que certains indices ont pu être amassés face à la récente analyse toponymique qui a été effectuée.

«Il y aura d'autres projets, des nominations, a-t-il dit. Et nous ne sommes pas tenus obligatoirement, comme en toponymie générale au Québec, à ce que la personne soit décédée depuis un an.»

Chaque chose en son temps

Au fil des discussions, le nom de la chanteuse Diane Dufresne a été mentionné, puis on devine que certains athlètes olympiques d'ici pourraient également être honorés dans les prochaines années. On parle de rebaptiser les bassins du centre sportif, la place où est actuellement érigée une statue de Jackie Robinson à l'extérieur et possiblement la galerie de presse du Stade olympique.

Un autre lieu mettant en vedette tous les membres des Expos de Montréal intronisés au Temple de la renommée du baseball? Pourquoi pas.

«Nous ne sommes pas pressés, a précisé Labrecque. Quand, dans notre plan d'immobilisations, on doit faire des travaux et refaire une beauté à un lieu, on en profite. Nous n'investirons pas pour refaire un lieu s'il n'est pas accompagné de travaux qui étaient nécessaires.»