Marcus Stroman doit patienter

Agence QMI 27-02-2018 | 10h47

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman est aux prises avec une inflammation à l'épaule droite et devra attendre avant de revenir sur le monticule.

Celui ayant perdu sa cause en arbitrage salarial plus tôt ce mois-ci a décoché des tirs dimanche dernier et la séance ne s'est pas déroulée de la bonne façon. Peu après, il s'est soumis à un examen d'imagerie par résonance magnétique qui a révélé le problème.

Cependant, selon le réseau Sportsnet, le droitier devrait être rétabli à temps pour le début de la prochaine campagne, même s'il ne sera probablement pas en action lors de la rencontre inaugurale.

«C'est seulement un petit tendon, a déclaré le gérant des Jays, John Gibbons. Ce n'est pas quelque chose d'anormal pour la plupart des gars, mais il n'a jamais eu ça, à ma connaissance. Il va se reposer un peu et il devrait être bon pour revenir.»

Stroman a conservé une fiche de 13-9 et une moyenne de points mérités de 3,09 lors de la saison 2017.