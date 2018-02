Anthony Rizzo pleure son ancienne école

Agence QMI 15-02-2018 | 11h41

Le joueur de premier but des Cubs de Chicago Anthony Rizzo a quitté momentanément le camp d'entraînement de son équipe en Arizona, afin de retrouver les membres de sa famille en Floride, à la suite de la fusillade survenue dans son ancienne école secondaire mercredi à Parkland.

Natif de Fort Lauderdale, Rizzo a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux après que 17 personnes eurent été tuées et 14 autres blessées lors de cette fusillade. Le suspect présumé, Nikolas Cruz, a été appréhendé et inculpé de 17 chefs d'accusation de meurtre prémédité, selon le réseau NBC.

«Parkland et Coral Springs, restez forts! Cela est hors de contrôle et notre pays a désespérément besoin de changement, a écrit le joueur des Cubs sur son compte Twitter, tout en demandant une modification dans la loi américaine relative aux armes à feu. J'espère que ces temps sombres ramèneront tout le monde vers ce qui nous unit le plus et que nous pourrons trouver l'amour.»

Rizzo a joué au baseball à l'école Marjory Stoneman Douglas avant d'être repêché par les Red Sox de Boston en 2007. En novembre dernier, il a fait un don de 150 000 $ à celle-ci pour lui permettre d'améliorer ses infrastructures. Le terrain de baseball de l'école porte d'ailleurs le nom de l'athlète de 28 ans.