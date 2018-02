Un ancien lanceur des Blue Jays arrêté avec plus de 44 lb de drogue

Agence QMI 12-02-2018 | 11h51

L'ancien lanceur du baseball majeur Esteban Loaiza a été arrêté vendredi à San Diego, lui qui aurait été pris en possession de plus de 44 lb de cocaïne et d'héroïne.

D'après le quotidien «USA Today», l'homme de 46 ans fera face à trois chefs d'inculpation. Il est aussi accusé de possession et de transport de substances contrôlées dans le but de vendre celles-ci. L'ex-artilleur est détenu et sa caution est fixée à 200 000 $. Le natif de Tijuana, au Mexique, doit se présenter en cour mercredi.

Loaiza a disputé 14 saisons dans les grandes ligues de 1995 à 2008 et porté l'uniforme de huit organisations, dont les Blue Jays de Toronto. Invité deux fois au match des étoiles en 2003 et 2004, il a conservé une fiche de 126-114 et une moyenne de points mérités de 4,65. En 2003, le droitier a savouré 21 victoires avec les White Sox de Chicago.